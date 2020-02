Le Prix jeunesse Jura 2019 récompense un projet théâtral

Deux jeunes étudiants en art dramatique remportent le Prix jeunesse Jura 2019. Laurie Perissutti et Gilles Escoyez ont reçu vendredi 5'000 francs pour mettre sur pied leur projet de théâtre social participatif autour de questions de société. Ils avaient 3 minutes pour présenter leur idée au public et tenter de convaincre le jury. Cinq projets étaient en lice. Le Prix du public a quant à lui été remis à « Jur’Art », un projet visant à développer la promotion du talent de jeunes artistes jurassiens.

Le Prix jeunesse Jura a pour but de donner une visibilité et d’encourager les projets des jeunes Jurassiennes et Jurassiens. Organisé par la Commission de coordination de la jeunesse de la République et canton du Jura, il sera reconduit en 2020. /comm-cto