La tempête Ciara arrive

La tempête Ciara va secouer la région dès dimanche soir et jusqu’à mardi, selon MétéoSuisse. Des vents violents, entre 100 et 140 km/h, voire jusqu’à 160 km/h au-dessus de 1'000 mètres, vont souffler sur la région. Face à de telles rafales, la police cantonale jurassienne rappelle quels sont les comportements à adopter. Elle conseille d’assurer les objets et meubles en extérieur et de faire attention à ce qui pourrait être emporté par le vent. Les promenades en forêt sont à proscrire et il s’agit aussi d’éviter les espaces ouverts, les tours et les mâts. La police ajoute qu’il faut être vigilant lors de n’importe quel déplacement.

Enfin, la tempête pourrait provoquer des dégâts sur les lignes électriques. Des coupures de courant sont à prévoir. /comm-cto