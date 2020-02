De légers dégâts après la première vague de la tempête Ciara

La tempête Ciara décoiffe la région. Des rafales dépassant les 120 km/h ont notamment été mesurées dans le Val Terbi. À Delémont, le vent a atteint 113 km/h tard dimanche soir. Les dégâts sont toutefois, pour l’instant, restés limités. Seuls quelques arbres et branches sont tombés sur les routes de la région, des tuiles se sont envolées par endroits. Aucun blessé n’est à signaler. Selon le chef de la protection de la population et de la sécurité, Damien Scheder, une vingtaine d’interventions ont été enregistrées. Un bâtiment a, par ailleurs, dû être sécurisé à la suite d’une perte partielle de la toiture en Ajoie.

Une nouvelle alerte de degré 4 sur 5 a été émise par Météo Suisse jusqu’à mardi midi. Les vents se renforceront lundi soir. Il faut à nouveau s’attendre à des rafales entre 100 et 120 km/h en plaine et entre 120 et 140 km/h sur les hauteurs. /alr