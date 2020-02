L’outil RIO a été renforcé

Le Réseau d’information et d’orientation de la personne âgée (RIO), l’unique interlocuteur pour toutes les entrées en Etablissement médico-social (EMS) et en Unité de vie psychogériatrique (UVP). L’outil, lancé en juin 2019, est désormais complètement opérationnel. Il a même été renforcé ce mois-ci avec la mise en place d’outils informatiques. Ces derniers centralisent les demandes et permettent une meilleure transparence du système. « On veut éviter qu’une personne soit inscrite dans plusieurs EMS, etc. Désormais, tout est centralisé », s’exclame le ministre jurassien de la santé, Jacques Gerber.