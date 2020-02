Le vent perturbe le trafic ferroviaire

La tempête Ciara joue des tours au trafic ferroviaire. Lundi matin, les Chemins de fer du Jura annoncent plusieurs perturbations sur le réseau dans la région. En raison des vents tempétueux, les trains circulent de manière restreinte entre Porrentruy et Bonfol. Il faut s’attendre à des retards et des supressions de trains. Le trafic a été interrompu de manière préventive. Il devrait le rester jusqu'à la fin de l'alerte, mardi matin. Il a cependant été rétabli en fin de matinée entre Saignelégier et Le Noirmont.





Des bus entre Le Noirmont et Tavannes

Les intempéries perturbent également le trafic ailleurs dans les Franches-Montagnes. Les trains ne circulent plus entre Le Noirmont et Tavannes. Des bus de remplacement assurent la liaison entre les deux communes. Aucune desserte n’est assurée à La Chaux-des-Breuleux ainsi qu’au Pied-d’Or.

Les CJ annoncent également qu'aucun train ne circule entre La Chaux-de-Fonds et Glovelier. Des bus de remplacement assureront la liaison, si la circulation le permet. Aucune desserte n'est assurée à La Combe, Bollement et la Combe-Tabeillon. Il faut également s'attendre à des retards et des supressions de trains entre Court et Moutier. /comm-tna