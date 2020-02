Accident de la route sans blessé aux Franches-Montagnes

Un accident de la circulation s’est produit mardi vers 16h40 dans les Franches-Montagnes. Sur une route recouverte de grésil entre Le Roselet et Les Emibois, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et est parti en dérapage en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions. Il a ensuite percuté un automobiliste qui arrivait correctement en sens inverse. Le conducteur fautif a terminé sa course au fond d’un talus bordant la chaussée. Personne n’a été blessé dans cet accident. La circulation a été quelque peu perturbée pendant deux heures. /rch-comm