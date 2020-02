Courrendlin devrait se doter de plusieurs caméras de surveillance

Le projet de caméras de surveillance se concrétise à Courrendlin. L’assemblée communale a accepté lundi soir une modification du règlement de sécurité locale. La démarche doit notamment permettre l’installation d’appareils de prise de vues à la déchetterie et devant les toilettes publiques.

Les autorités ont décidé d’agir à la suite d’incivilités, mais aussi d’un certain tourisme des déchets. Le maire, Joël Burkhalter, indique que les caméras permettront de vérifier l’accès à la déchetterie et notamment les plaques d’immatriculation. Il y a, selon lui, trop de personnes qui viennent amener leurs déchets alors qu’elles ne sont pas de la commune. Des cambriolages ont également été commis et des objets non autorisés déposés sur les lieux. Concernant les WC publics situés près de l’église, ceux-ci sont inutilisables depuis la fin de l’année dernière en raison d’une tentative d’incendie.

La modification du règlement doit permettre aux autorités d’enregistrer des images et de les utiliser comme moyens de preuve. Les caméras pourraient être mises en place dès que le canton et le préposé à la protection des données auront donné leur feu vert.

L’assemblée communale a également validé le budget 2020. Celui-ci table sur un déficit de 255'310 francs. /alr