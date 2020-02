Le coronavirus inquiète des entreprises jurassiennes

Les conséquences du coronavirus se ressentent jusque dans le Jura. L’épidémie qui touche la Chine ne reste pas sans effet pour les entreprises du canton qui travaillent avec l’Empire du Milieu. Certaines disposent de filiales dans le pays, alors que d’autres ont des clients ou des fournisseurs sur place. Si la situation n’est pas encore catastrophique, ces sociétés sont dans l’attente et doivent faire avec le ralentissement de l’économie chinoise. Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Pierre-Alain Berret, perçoit une certaine inquiétude. Il donne l’exemple de voyages d’affaires annulés, de clients chinois qui renoncent à se déplacer dans le Jura ou encore de l’approvisionnement de certaines pièces qui se complique. Si la crise devait perdurer, des problèmes pourraient survenir dans la chaîne de production.

Les entreprises actives dans l’horlogerie sont particulièrement concernées, sachant que la Chine est le plus gros client de la branche. Par ailleurs, Pierre-Alain Berret souligne que les touristes chinois se font de plus en plus rares en Suisse. Leur absence devrait clairement impacter les ventes de montres, selon le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. /alr