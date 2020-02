Direction Bruxelles pour la Bruntrutaine Eve Chariatte

La danseuse et chorégraphe Eve Chariatte occupera dès le mois de septembre et jusqu’à février 2021 l’atelier d’artiste de Bruxelles mis à disposition du canton du Jura tous les quatre ans. Après mise au concours, l’artiste bruntrutaine a été désignée lauréate par le Département de la formation, de la culture et des sports sur proposition de la commission de gestion des ateliers d’artistes. « Elle y poursuivra sa recherche sur le lien entre le corps, l’industrie chimique et le vivant, en s’approchant notamment des institutions européennes et des nombreux lieux dédiés à la pratique somatique installés à Bruxelles », précise l’Office de la culture dans un communiqué transmis mercredi. Eve Chariatte a étudié la danse classique à l’école-atelier Rudra-Béjart à Lausanne, avant d’obtenir un bachelor en danse contemporaine à Salzbourg en Autriche, puis un master à Montpellier l’an dernier. /comm-jpi