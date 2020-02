Des vents tempétueux sont attendus dans la région en fin de semaine. MétéoSuisse a transmis une alerte ce mercredi. Tout le Jura, les Montagnes neuchâteloises et le Laufonnais sont concernés par un avis de degré 3. Les rafales de vent devraient atteindre 100km/h en plaine et 120 km/h au-dessus de 1000m. L’alerte sera valable de jeudi midi à vendredi 3h du matin. Le vent atteindra son intensité maximale jeudi entre 14h et 22h. /comm-mmi