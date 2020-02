Un Carimentran à l'ère du réchauffement climatique

Les festivités démarreront vendredi 21 février avec un cortège nocturne suivi d’une soirée musicale. Elles se poursuivront le samedi, avec une journée consacrée aux enfants et une soirée animée par un DJ. Une nouveauté qui remplace l'orchestre Evasion. La journée du dimanche sera marquée par un grand cortège auquel participeront une vingtaine de groupes et cliques. Des cliques qui animeront déjà le Noirmont dès le matin, et proviennent toutes de la région, sauf une : les Valaisans les « Los Diablos » sont également de la partie.

Le mardi gras sera un autre temps fort de la fête, avec un grand repas le midi, suivi du spectacle satyrique le « poilie popotin ». Le 57e Carimentran s'achèvera dans la nuit du mardi au mercredi avec la traditionnelle crémation du bonhomme hiver. Plus d'informations sur le programme ici. /nbe