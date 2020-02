Des sous pour la station d'épuration de Montignez. Mercredi soir lors de l’assemblée communale, les citoyens ont accepté un crédit de 212'350 francs pour mettre en conformité l’installation. Un second crédit de 75'000 a aussi été validé pour améliorer les cabanes forestières de Courtemaîche et Montignez. De plus, le budget 2020, présentant un excédent de charges de 61'000 francs, a passé la rampe. /ncp