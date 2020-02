Du wellness pour nos aînés

Le foyer pour personnes âgées de Courgenay voit plus grand. Le Home le Genevrier informe, dans le journal officiel de ce jeudi, de son projet de construire neuf chambres et d’en transformer des doubles en simples. Cette extension n’augmentera donc pas la capacité d’accueil. Cette annexe sera bâtie entre le bâtiment principal et la cafétéria. Un espace de wellness et un parcours de santé doit aussi prendre place dans ces nouveaux locaux. Les résidents et le personnel pourront bénéficier d’un centre de bien-être et de machines pour garder sa mise en forme. Le directeur du Home le Genevrier indique que les futurs pensionnaires sont des baby-boomers qui auront certainement des attentes plus poussées.

Le délai d’opposition court jusqu’au 16 mars. /ncp