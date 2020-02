L’EJCM doit encore trouver son public adulte

Les journées de démonstrations d’instruments pour adultes de l’EJCM n’ont pas déplacé les foules, mais ont rempli leur objectif. L'Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique les a mises sur pied pour les plus de 25 ans mardi à Porrentruy et Saignelégier et mercredi à Delémont entre 10h30 et 13h30. Si les personnes à s’y être rendues se comptent sur les doigts des mains, une douzaine d’inscriptions pour les cours découverte ont été enregistrées. Le bilan est positif, selon le directeur musical de l’EJCM Blaise Héritier : « Le but de l’opération était de faire savoir aux adultes que l’EJCM n’est pas réservée qu’aux enfants et d’encourager les plus de 25 ans à oser se lancer ».