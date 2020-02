Le travail frontalier sous la loupe

Le travail frontalier est-il une opportunité pour la région ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre Forum Citoyens jeudi soir à Porrentruy. Devant une cinquantaine de participants, plusieurs intervenants se sont succédés pour aborder la problématique du travail frontalier et son impact sur le canton du Jura.

Une main d’œuvre indispensable

C’est devant une salle quasiment comble que les intervenants se sont exprimés. Des représentants de l’Etat jurassien, de l’économie et des syndicats, mais aussi des académiciens ont tenté de dresser un portrait du phénomène. Une tâche ardue car le sujet est vaste et complexe. Mais s’il y a une chose qui est limpide, c’est que le canton du Jura ne peut pas se passer de ses 8400 frontaliers, selon Pierre-Alain Berret, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura :