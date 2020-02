Tentative de brigandage dans une banque des Breuleux

Deux individus armés ont tenté de braquer la Raffeisen aux Breuleux jeudi matin vers 8h15. Ils ont agressée une employée de la banque alors qu’elle arrivait sur son lieu de travail et l’ont forcée à se rendre dans la partie arrière sécurisée, pour qu’elle leur remette de l’argent. A un moment, les auteurs des faits se sont retrouvés seuls bloqués dans un sas. Ils ont alors décidé d’abandonner et ont forcé une fenêtre pour prendre la fuite. Ils sont partis à bord d’un 4x4 immatriculé à l’étranger. Au final, l’employée de banque n’a pas été blessée et rien n’a été volé.



Toute personne pouvant apporter des informations sur ce brigandage est priée de contacter la centrale de la police cantonale au 032 420 65 65. /comm-cto