Une empreinte de dinosaure qui voyage

Une empreinte de dinosaure jurassienne a traversé l’Atlantique. Le JURASSICA Museum a annoncé jeudi matin que le Smithsonian Institute de Washington expose depuis peu une copie d'empreinte de sauropode découverte le long du tracé de l’A16. L’institution américaine compte parmi les plus grand musées du monde et accueille plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Dans le cadre de sa nouvelle exposition, « Fossils - Deep Time », elle souhaitait associer ses squelettes de dinosaures avec les empreintes qui leurs correspondent. Pour y parvenir, elle a fait appel courant 2019 au JURASSICA Museum qui possède une importante collection d’empreintes. Le musée jurassien a ainsi pu transmettre un fichier numérique de l'empreinte. Elle a ensuite été imprimée en 3D à Washington. Le directeur du JURASSICA Museum nous explique ce que représente cette collaboration :