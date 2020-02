La pilule PA22+ passe dans le Jura

La PA22+ est mise en bottes. Le Conseil fédéral a transmis jeudi son message sur la politique agricole suisse à partir de 2022. Un projet à près de 14 milliards de francs.

Objectifs : doter l’agriculture suisse de moyens pour qu’elle soit plus autonome et plus entrepreneuriale, augmenter la valeur ajoutée sur le marché, renforcer l’efficience des exploitations et diminuer l’empreinte écologique de l’agriculture.

Michel Darbellay, directeur d’AgriJura était dans La Matinale vendredi pour commenter ce message du Conseil fédéral. Nous l’avions reçu il y a un peu plus d’une année au début de la consultation du projet. Il y avait alors beaucoup de contestation du monde agricole. Selon le chef de la défense professionnelle, le climat est plus apaisé aujourd’hui :