Quarante ans de culture au Soleil... et ça continue

40 ans de musique, de peinture, et surtout de culture : le Café du Soleil à Saignelégier fête son anniversaire en grande pompe en 2020. Le centre culturel contribue depuis les années 80 à faire rayonner la culture aux Franches-Montagnes. Il entend bien poursuivre sur cette voie. Le Café du Soleil a dévoilé sa programmation vendredi. Hormis les traditionnels matins classiques, soirées littératures et journées théâtre, il invite aussi ceux qui ont fait les grandes heures du centre culturel des Franches-Montagnes, de 1980 à aujourd’hui. Quatre expositions collectives vont avoir lieu, deux au printemps, deux en automne. Elles réuniront quarante artistes qui ont marqué le centre. Chacun d'entre eux exposera une oeuvre qui représente le Café ou un souvenir lié aux lieux. La première exposition collective démarre le 23 février prochain.

Au mois de mai, une fête dédiée aux Enfants du Soleil sera aussi organisée. Plusieurs artistes de la région investiront le Café : ces enfants du Soleil, ce sont ceux qui étaient petits en 1980 et qui ont été nourris par les concerts et les expositions vus au Soleil. La fête se veut musicale, picturale, teintée de performances artistiques en tout genre, pour rendre hommage au centre culturel et à ceux qui le font vivre.

Quant à la programmation complète pour le premier semestre 2020, elle est à découvrir ici . /cto