Les maîtres d’ouvrages d’utilité publique jurassiens se regroupent

Les coopératives jurassiennes d’habitation vouées au logement social se regroupent. Dans un communiqué publié vendredi elles annoncent s’être constituées en un groupement cantonal des maîtres d’ouvrages d’utilité publique. La séance constitutive du 4 février réunissait une quinzaine de membres jurassiens et représentants de l’Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (ARMOUP). C'est le président de la Société coopérative delémontaine d'habitation, Pepi Natale, qui l'a menée. Des représentants du canton, de la ville de Delémont et de Courtételle étaient également présents.





Plusieurs objectifs en vue

Le groupement poursuit plusieurs objectifs. Par exemple, soutenir et accompagner les maîtres d’ouvrages dans leurs projets, il souhaite devenir l’interlocuteur du canton et des communes. Il souhaite également promouvoir la mise en oeuvre de l'article 22 de la Constitution jurassienne, « qui stipule que l'Etat et les communes doit veiller à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié. »

Un groupe de travail a été désigné. Il a pour tâche d’élaborer un projet de statuts. Il planchera également sur un programme d’activités et un budget. /comm-tna