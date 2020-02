Coeuve bientôt sans magasin d’alimentation

Coeuve va perdre son magasin d’alimentation. Les propriétaires ont décidé de fermer le commerce après Pâques. Josy Choffat met ainsi un terme à plus de 50 ans d’entreprise familiale. Mais les comptes sont dans le rouge. Le chiffre d’affaires n’est plus suffisant pour sortir un salaire à ses trois employées, qui y travaillent à 50%. Le gérant explique que ses fidèles clients prennent de l’âge et certains décèdent. Par contre, la nouvelle génération ne se rend pas dans le petit magasin d’alimentation. La présence de l’agence postale ne change rien à la situation, puisque la plupart des utilisateurs des services postaux ne font aucun autre achat.