Les os parlent à St-Imier

Le musée de St-Imier fait parler les os. L’institution accueille dès le 22 février, Histoires d’Os. Une exposition qui propose aux visiteurs de remonter le temps dans les grottes du Jura.

Les curieux y découvriront des os d’ours des cavernes, de bouquetins des Alpes, d’élans, de bisons d’Europe ou de cerfs élaphes. Des vestiges retrouvés, souvent par des spéléologues, dans les grottes de l’Arc jurassien.

L’occasion de découvrir la faune qui peuplait les vallées et les sommets jurassiens il y a 20'000 à 30'000 ans, avant le dernier pic de glaciation. Au froid qui a conduit à la disparition de certaines espèces, il faut ajouter la présence humaine, des hommes qui chassent et luttent pour l’occupation du territoire et en particulier des grottes.

L’institut suisse de spéléologie et de karstologie (ISSKA) crée en 1997 à la suite d’un congrès mondial de spéléologie à La Chaux-de-Fonds récolte, observe, documente et archive le matériel des grottes suisses. C’est un échantillonnage de sa collection, ainsi que celle de divers cantons de l’Arc jurassien qui est à découvrir au musée imérien du 22 février au 5 juillet.

L’institution prévoit également des visites commentées, des animations pour les enfants, une conférence et une visite de la grotte de l’Echelette à Renan.

L'exposition, présentée jusqu'au 5 juillet à St-Imier, partira ensuite dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, notamment. /cwi