« Pas forcément une bonne chose d’avoir des températures aussi douces en février »

Un retour du froid pourrait s'avérer dévastateur



Les valeurs atteintes dimanche dans le Jura pourraient toutefois avoir d'importantes répercussions sur la nature. Si une rechute des températures intervient dans les prochaines semaines, la faune et la flore seraient durement touchées. « Si les bourgeons qui sont en train de se développer venaient à geler, il n’y aurait plus de fruits pendant toute l’année », a concédé le biologiste ajoulot Michel Juillard. Du côté de la faune, ce sont les batraciens qui seraient les plus durement impactés. Si le gel refaisait son apparition, « tous les adultes qui ont gagné leurs plans d’eau seraient pris au piège », a assuré Michel Juillard.