2019, année des interventions parlementaires

2019 a vu fleurir les interventions parlementaire. C’est un chiffre record qui apparait sur le tableau comparatif rendu public mardi par le Parlement jurassien. Pas moins de 405 interventions ont été déposées au total en 2019 : c’est presque une trentaine de plus que l’année d’avant, et 150 de plus qu’en 2015.





Les Indépendants et le PS, champions de la question écrite