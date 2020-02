Avis aux artistes jurassiens intéressés par une bourse. La FARB lance un appel à candidature afin de permettre le perfectionnement professionnel. La bourse de la fondation Anne et Robert Bloch, d’une valeur maximale de 20'000 francs, s’adresse à tous les jeunes artistes de moins de 35 ans et au bénéfice d’un CFC ou d’une formation équivalente dans les domaines culturels, tels que les arts visuels, les arts de la scène, les Belles-Lettres, et les Musiques. Le dossier est à remettre jusqu’au 30 avril. /comm-ncp