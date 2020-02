Police recherche lésés

Un accident de la circulation fait des lésés à Porrentruy… mais ceux-ci disparaissent. Suite à un accroc survenu jeudi dernier vers 15h à Porrentruy, à l’intersection formée des rues Joseph-Trouillat et Allée des Soupirs, la police recherche les personnes et le véhicule impliqués mais non responsable dans cette accrochage. En effet, les personnes lésées de cet accident, à savoir les occupants d’une voiture de tourisme de marque Mercedes-Benz, n’ont pas pu être identifiées. Ces derniers ont quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Les personnes concernées, ou celles ayant des éléments permettant d’identifier les lésés, peuvent prendre contact avec la Police municipale de Porrentruy au 032 465 77 22. /comm-ygo