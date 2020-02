Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule mercredi matin peu après 11h dans le village de St-Brais. Il a glissé sur la chaussée verglacée et a percuté un véhicule de livraison qui venait en sens inverse. Aucun blessé n’est à déplorer mais la circulation a été perturbée pendant deux heures. Un chasse-neige et un véhicule d’intervention des Ponts et Chaussées ont été appelés sur place pour sécuriser le tronçon. /comm-vja