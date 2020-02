Les saumons pourraient bientôt faire leur retour en Suisse

Des saumons dans les cours d’eau de Suisse ? Voilà qui pourrait bientôt devenir réalité. La France s’est engagée aujourd’hui à assainir ses trois dernières centrales hydro-électriques sur le Rhin. Une décision prise lors de la conférence ministérielle du Rhin, et qui réjouit la fédération Suisse de pêche. Le Conseil fédéral a toutefois admis en décembre que l’objectif de réintroduire le saumon en Suisse ne pourrait malheureusement pas être atteint cette année. De nombreux efforts ont pourtant été faits dans le pays : d'innombrables rivières et ruisseaux ont été préparés au retour du saumon, les obstacles à la migration ont été supprimés et de jeunes saumons ont été relâchés dans les cours d'eau en amont. /comm-nbe