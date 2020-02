Mise sous quarantaine du Schnapou

Le Schnapou a été « intoxiqué par le coronavirus ». C’était le thème de la conférence de presse donnée mercredi matin par ses rédacteurs pour parler du journal de carnaval de Moutier. D’après eux, il faut attendre que l’encre de Chine utilisée pour imprimer le journal soit « sèche pour éviter la contamination ». Plus sérieusement, le Schnapou est disponible à la vente jeudi matin et il prévoit comme chaque année « une flopée de nouveautés ». C’est ce qu’ont promis les rédacteurs du journal satirique. Ça commence dès le début, dès les premières pages, la rédaction du Schnapou s’est concentrée sur le groupe Facebook : « T’es de Moutier si… ». Il s’agit d’un groupe, qui à la base est conçu pour partager des souvenirs entre habitants de la cité prévôtoise. L’objectif de cette page a été oublié au fil du temps et le Schnapou illustre un petit florilège des meilleures trouvailles.

Le maire de Moutier est également à l’honneur dans cette édition. Il est même au cœur de l’intrigue principale de la pièce de théâtre : « Laquelle a tué Marcel ? ». C’est une pièce jouée par huit femmes aux idées différentes de celles de la victime.

Une multitude d’anecdotes sur les citoyens de Moutier et leurs péripéties durant l’année sont à retrouver ainsi que des petits jeux, un chat devenu une figure incontournable de la cité prévôtoise, des clichés sur une certaine préfète du canton de Berne ainsi qu’une rubrique immobilière sur les « joyaux » mis en vente dans la ville.

Évidemment, comme à leur habitude, les rédacteurs ont élu la nouvelle Miss Schnapou. Cette année, il s’agit de la responsable de la succursale d’une nouvelle banque à Moutier. Cette dame est présente tout au long du journal au travers de clichés d’elle lors de ses périples dans le monde entier avec pour mot d’ordre : Quendy saute.





Une protection juridique

Le Schnapou a également dû protéger ses arrières. Il a dû mettre en place un service juridique pour éviter des problèmes de censure. Ses rédacteurs ont expliqué qu’ils étaient obligés d’avoir ce « filtre juridique » afin d’éviter des problèmes par la suite. Ils précisent également qu’il est possible, à titre privé d’obtenir la version du texte « non-expurgée ».





Un carnaval pour tous les âges

A noter également qu'un carnaval sera organisé pour les enfants le 29 février. Il aura lieu dès 13h30 et commencera par un cortège qui s'en ira jusqu'à la Sociét'halle. À partir de 22h, la commission jeunesse de Moutier a relancé un carnaval en Prévôté. Dans cette même salle, une soirée est organisée sur le thème : années 1980-2000. /lge