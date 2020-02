Sans neige, les loisirs d’intérieur font un carton

Pendant que les exploitants de téléskis rongent leur frein, les patrons de cinéma et autres salles de trampoline se frottent les mains ! Globalement, les activités d’intérieur réalisent un carton dans le Jura en cette semaine blanche sans neige. Cinémont a tout simplement doublé son affluence ! « Une période comme ça, c’est presque 100% d’augmentation », commente son directeur Dave Cattin qui a concocté une programmation spéciale pour surfer sur la vague météo. « On oriente notre programmation pour les familles et les adolescents. On adapte les horaires et les choix des films par rapport au public ».