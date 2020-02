Des chars ambiance 90's

Musique à fond, dans le hangar de la halle des expositions à Delémont mardi soir. On sentait les prémices de l’ambiance de carnaval : sono, rires en fond, bonne ambiance générale. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers ou de faire une sieste après une longue journée de boulot : les carnavaliers de Courtételle se devaient de terminer leur chars à temps pour samedi… Pour le fils du Prince de Courtételle, Yves, c’est un défi : « On avait deux semaines pour tout bricoler, s'adonner à la menuiserie, la peinture etc. Mais ça va le faire, on est dans les temps, il ne nous reste que de la déco… » Parmi toutes les petites mains qui s'agitaient, certaines étaient qualifiées, d'autres moins : les menuisiers professionnels ont eu forcément plus de facilités, mais il y avait de la place pour tout le monde et l'ambiance était au beau fixe chez ces jeunes gens motivés.





Hommage au cinéma et à la TV

Il faut dire que le thème du Carnaval de Courtételle 2020 les a inspirés : pour fêter les trente ans de la manifestation, quoi de mieux que de miser sur la décennie de sa naissance... les années nonante.

Mais une décennie, c’est vaste. Les carnavaliers se sont creusé les méninges et ont finalement tous choisi de défiler sur un char inspiré d'un film ou une série mythique des 90's. Le char du Prince d'abord : Jolibidonosaure Premier règnera sur un tracteur mué en parc du jurassique, hommage à Steven Spielberg et ses grosses bêtes préhistoriques. Deux autres chars égayeront le cortège : l'un sur le thème de la série Alerte à Malibu, l'autre sera un gros bobsleigh jamaïcain, comme dans le film Rasta Rocket.





Des chars éphémères

Les chars seront de sortie samedi à Courtételle, dimanche à Delémont, et mardi au Carnaval des enfants. Et après ? « On les démonte. C’est un peu un crève-cœur, mais on aura plein de beaux souvenirs et des photos ! », admet Loïc, un carnavalier qui défilera sur le char bobsleigh. /cto