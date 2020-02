Le salaire minimum dans le commerce de détail fait débat

Le Gouvernement jurassien veut proroger le contrat-type impératif pour le personnel de vente dans le commerce de détail. Il concerne dans le canton environ 2'500 employés de commerces en rayon ou en caisse dans des magasins alimentaires, librairie-papeterie, etc. Ce fameux contrat-type fixe les salaires minimaux obligatoires. Entré en vigueur en 2014, il a déjà été prolongé il y a trois ans et arrivera à nouveau à échéance fin mars. Si l’Etat estime nécessaire de le reconduire, c’est en raison des nombreux abus qui subsistent au sein de la branche. Dans le Jura, 33% des entreprises contrôlées entre 2017 et l’an dernier étaient en infraction et 26% des salaires - donc plus d’un quart - étaient en dessous du minimum requis, selon le service de l’économie et de l’emploi. Face à ce constat dans une branche déjà identifiée « à risques », l’exécutif souhaite conserver des moyens de répression. Le contrat-type impératif lui permet justement d’infliger des amendes aux employeurs qui ne respectent pas les salaires minimaux en vigueur. Sans cet outil, les salariés lésés devraient saisir les prud’hommes. Or, les statistiques montrent que très peu le font quand ils sont sous contrat, par crainte de voir les relations avec leur employeur se dégrader.