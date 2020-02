Les Prémontrés de retour à Bellelay

Neuf cents ans pour l’ordre de Prémontré, intimement lié à l’histoire de l’Abbatiale de Bellelay.

Un anniversaire que le groupe activités culturelles du lieu a souhaité célébrer avec un cycle de conférences in situ.

C’est Bernard Andenmatten qui ouvrira les feux le 23 février. Ce spécialiste du Moyen-Âge, professeur à l’Université de Lausanne, replacera les Prémontrés et les Cisterciens dans le contexte historique et régional des 12e et 13e siècles.

Le 1er mars, le chanoine prémontré Thomas Rödder, recteur de la basilique de Saint-Maurice, se penchera plus particulièrement sur l’histoire de Norbert de Xanten, fondateur de l’ordre.

Le conservateur des Archives de l’ancien Evêché de Bâle, Jean-Claude Rebetez, prendra le relai le 8 mars avec une conférence sur les grands courants monastiques en Occident et dans la région jurassienne jusqu’au 13e siècle.

Le cycle se clôturera le 22 mars avec la venue à l’ancienne bibliothèque de l‘abbaye de Bellelay de quatre chanoines prémontrés de Belfort, tous originaires de République démocratique du Congo.



Toutes les conférences se tiennent à l'ancienne bibliothèque de l'abbaye à 16h.



Les membres du groupe activités culturelles Abbatiale de Bellelay gardent sous le coude une autre conférence, un regard archéologique et historique sur l’Hôtel de l’Ours. Déjà repoussée une fois, elle se tiendra pour autant que l’établissement rouvre ses portes. /cwi