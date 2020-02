Un deuxième tour aux airs de premier

Le candidat de l’UDC avait, lui, terminé en dernière position le 9 février. Romain Schaer et son parti ont décidé de rester dans la course après des discussions infructueuses avec le PDC. Les démocrates-chrétiens ont refusé la proposition de l’UDC de faire liste commune lors des élections cantonales de cet automne. Romain Schaer nous explique comment il appréhende ce second tour :