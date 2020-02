Un incendie s’est déclaré dans un cabanon de jardin à Vicques jeudi. Le feu a pu être circonscrit par l’intervention rapide d’un voisin et du SIS Val-Terbi. Aucun blessé n’est à déplorer et des dommages importants ont pu être évités. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. /comm-cto