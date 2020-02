Normand Jubin s’est distingué lors de la plus importante compétition culinaire au niveau mondial. Le Jurassien et l’équipe suisse junior se sont classés troisième au classement général de l’Olympiade de Stuttgart qui se déroulait de samedi à mercredi. Ils ont ainsi décroché une médaille de bronze. Quelques 2’800 cuisiniers issus de plus de 50 nationalités différentes participaient à cette compétition. /comm-alr