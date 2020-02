Défi zéro déchet : 13 tonnes de détritus économisés

Cinq mois après, le bilan est très positif pour David Vieille. L’instigateur du défi zéro déchet à La Chaux-de-Fonds a fait ses comptes : les 27 ménages inscrits (soit 84 personnes) ont économisé chacun près de 13 kilogrammes d’ordures par mois. Soit au total cinq tonnes de détritus en moins sur cinq mois et en extrapolant les chiffres sur année, le bilan est énorme : 13 tonnes de déchets évités. L'équivalent de deux camions poubelles selon Fabian Kolly, voyer-chef adjoint.

De leur côté, l'ensemble des participants ont été conquis. Ils se sont retrouvés pour une dernière séance afin de faire le bilan. Un moyen pour eux d'échanger encore quelques astuces comme congeler ses épluchures de fruits et en faire de la gelée ou encore fabriquer des yoghurts sans yaourtière.

En septembre dernier, le challenge a été lancé par David Vieille et l’antenne locale de l’association environnementale UP (pour Umwelt Plateform) avec le soutien de la Ville. Les inscrits ont pu participer à six ateliers gratuits pour les accompagner dans leur aventure : fabrication de cosmétique et de produits ménagers maison, visite du Fab-lab ou encore d’un Repair Café.

Un défi toutefois trop court avoue David Vieille, mais suffisant pour prendre conscience de sa consommation et commencer à avoir de bonnes habitudes : aller dans les magasins en vrac, prendre ces tupperwares pour aller chez le boucher ou le fromager ou encore fabriquer son papier ménage avec de vielles chemises. /vma