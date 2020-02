De l’Ajoie au Nord de l’Allemagne en quelques notes

Petite soirée dans le Nord de l’Allemagne pour le nouvel orgue de Beurnevésin. Dimanche en fin d’après-midi, l’association Tribunes baroques programme l’Ensemble Eloquence, créé par l’organiste Gabriel Wolfer, pour interpréter des œuvres de compositeurs du 17è siècle de Hambourg. Le nouvel orgue, installé il y a un an, ne tiendra pas, pour la première fois, le premier rôle. Le programme fera intervenir les violes de gambe, le théorbe, les violons et les voix de Maïlys de Villoutreys et de Benoît Arnould. Le concert « Soirée musicale à Hambourg » se déroule à Beurnevésin pour profiter justement de la présence de cet orgue flamand dont la sonorité correspond exactement au choix des morceaux. Comme l’explique, l’organiste Gabriel Wolfer, traitement du son, la forme des tuyaux, ou encore le pourcentage en plomb et en étain donnent « des couleurs complètement différentes ».





Un programme riche pour l’orgue en 2020

Depuis un an, l’orgue flamand de Beurnevésin a fait parler de lui. Et l’année 2020 s’annonce encore plus riche. Le programmateur de Tribunes baroques, Gabriel Wolfer, indique que des groupes se sont annoncés, notamment une grande association « Orgue en France » cet automne. L’orgue de Beurnevésin participera aussi à des concerts plus inédits avec des chanteurs d’oiseaux en août. /ncp