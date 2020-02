Un projet de construction sur deux parcelles privées nécessite un nettoyage et entretien du bosquet situé à la rue du Murgier, à Delémont. Les travaux seront réalisés par une entreprise forestière avant le 31 mars 2020, avec la collaboration des jardiniers de la ville. La surface boisée qui sera défrichée fait environ 380 m2 et est composée d’arbustes et de buisson de moins de 5 mètres. /comm-vja