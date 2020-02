Le Rai-tiai-tiai a réveillé l’Ajoie

La tradition carnavalesque est toujours bien vivante dans le district de Porrentruy. Une douzaine de groupes de jeunes ont participé dans la nuit de lundi à mardi au Rai-tiai-tiai et se sont retrouvés au petit matin à Porrentruy. Un jury, composé du commissaire de la police municipale Dominique Vallat, du journaliste Sébastien Fasnacht et du président du SIDP Stéphane Babey, était chargé d’élire le plus beau char. Le titre est revenu à Bure, dont les participants ont embelli leur remorque sur le thème des Paysans.





Une soupe à Fontenais

Un peu plus tôt, les fêtards ont fait du boucan à travers leur village. Fontenais ne déroge pas à la règle, bien que, pendant une petite heure, les jeunes se retrouvent au chaud pour déguster une soupe. Le mets revigorant, servi à ces 80 fêtards, a été confectionné par le groupe Coutumes du village. Depuis une vingtaine d’années, Gérard Gigon et ses compères participent ainsi activement au maintien de cette tradition. La soupe est évidemment très appréciée par les participants du Rai-tiai-tiai qui ont ainsi l’occasion de s’asseoir et de se réchauffer.