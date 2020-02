Médecins sans Frontières se présente aux Jurassiens

L’organisation Médecins sans Frontières rencontre les Jurassiens. Plusieurs collaborateurs tiennent un stand d’information mercredi et jeudi dans le hall d’entrée de l’Hôpital à Delémont. Ils sont là pour sensibiliser la population aux enjeux de l’aide médicale d’urgence et pour faire connaitre Médecins sans Frontières. L’association a été créée en 1971 par des journalistes et des médecins. Elle intervient partout dans le monde où il y a des catastrophes naturelles, des épidémies ou des conflits. Aujourd’hui, Médecins sans Frontières Suisse compte 6'700 collaborateurs engagés sur le terrain dans 24 pays. Et ce ne sont pas seulement des médecins, comme l’explique Vincent Dhulster, du département Communications et Fundraising de MSF :