Accidents sur la route enneigée

Les conditions de circulation ont posé des problèmes à certains automobilistes mercredi après-midi. Entre Les Cerlatez et La Theurre, vers 15h30, un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à gauche sur une route enneigée. Sa voiture a percuté une autre circulant correctement en sens inverse.

Un second accident s’est produit vers 17h40, entre Le Noirmont et Les Emibois. Un automobiliste a été surpris par un ralentissement à cause de la neige. Il est venu percuter violemment l’arrière de la voiture qui le précédait. La circulation a été perturbée pendant près d’une heure et demie. La police cantonale jurassienne indique que dans les deux cas, aucun blessé n’est à déplorer. /comm-ncp