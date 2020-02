Pas de cas avéré de coronavirus dans le Jura

Les autorités et acteurs de la santé dans le Jura se sont réunis vendredi après-midi et ont annoncé qu'il n'y a, pour l'heure, pas de cas de coronavirus dans le Jura. Plusieurs cas suspects ont été testés, mais aucun ne s'est révélé positif. Le dispositif cantonal de lutte contre le coronavirus est toutefois prêt à être renforcé.





Dispositif renforcé si un cas de coronavirus est décelé

Des premières mesures ont été mises sur pied ces derniers jours dans le Jura, sous l’égide du médecin cantonal, du Service de la santé publique et avec l’implication de l’Hôpital du Jura. Face à l’épidémie, et en accord avec les mesures prises par la Confédération vendredi, le Jura veut pouvoir contenir la propagation du virus. Il prévoit une montée en puissance de son dispositif dès l’apparition d’un cas positif sur le territoire cantonal. Un dispositif qui respecte strictement les recommandations de l’Office fédéral de la santé public (OFSP).Des fermetures de classes et de lieux d’accueil extra-scolaires pourraient alors être envisagées, et des espaces spécifiques seraient libérés dans les hôpitaux. L’activation du plan cantonal pandémie serait effective avec des rôles précis attribués à chaque partenaire.





Recommendations

En cas de présence de symptômes grippaux et d’un passage récent dans une région à risque (Chine, Iran, Corée du Sud, Singapour, Lombardie, Piémont, Vénétie), il faut contacter son médecin. Les autorités et acteurs de la santé rappellent qu’il faut éviter de se rendre ou d’appeler les urgences de l’Hôpital du Jura.

Selon Yannick Mercier, directeur médical de l’Hôpital du Jura, « il faut vraiment éviter d’engorger le système des urgences, car c’est beaucoup d’organisation au niveau de l’hygiène pour se faire dépister. Il est nécessaire de se renseigner auprès de son médecin traitant avant de le faire. » Samedi et dimanche, les urgences de Porrentruy seront fermées. Le personnel sera rapatrié à Delémont pour éviter d'être débordé et pouvoir répondre aux appels et aux besoins de dépistage. Yannick Mercier rappelle aussi que dans 80% des cas, la maladie est bénigne. Dans les 20% de cas hospitalisés, seuls 5% a vraiment des risques… mais en général, ce sont des personnes qui souffrent déjà d’autres problèmes de santé. /comm-cto