Pas de public à la finale du test en station à Avenches

La finale du test en station des étalons, organisée par la Fédération suisse du franches-montagnes et Agroscope, aura lieu à Avenches samedi mais sans public. L'accès au site du Haras national suisse sera interdit à toute personne non-autorisée. Cette décision fait suite à la décision de la Confédération d'annuler les manifestations de plus de 1'000 personnes, à cause du coronavirus. Les personnes autorisées à participer à la manifestation seront contactées directement. /comm-cto