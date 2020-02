À Avenches, le grand tour de piste des étalons Franches-Montagnes

Quinze jeunes mâles ont participé samedi à l’examen final du test en station au Haras national d'Aneches. Ces chevaux ont été montés ou attelés sous les yeux d’un jury. Ceux qui sont sélectionnés deviendront des étalons reproducteurs de la race franches-montagnes. La finale du test en station s’est tenue à huis clos après la décision de la Confédération d’interdire toute manifestation de plus de 1'000 personnes en raison du coronavirus. Douze étalons ont finalement été approuvés. Le grand vainqueur s’appelle « Costard de Chatigani » et appartient à Nicole et Gabriel Fluri, à Châtillon. /vja-fco