Annulation de messes dans le Jura bernois et à Bienne pour cause de coronavirus

Le coronavirus provoque l’annulation de messes dans la partie bernoise du Jura pastoral. Les paroisses catholiques romaines de Bienne et de la région Tramata – Tramelan, Malleray, Tavannes – ne célèbreront pas d’offices religieux ce week-end. Elles ont choisi cette option en raison des interdictions de manifestations particulièrement strictes dans le canton de Berne et à la suite de la découverte d’un cas avéré de coronavirus à Bienne. Une décision similaire pourrait être également prise pour St-Imier et Moutier. La situation sera réévaluée lundi. /rch-fco