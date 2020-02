Les rafales de vent qui touchent la région engendrent des désagréments ce samedi dans le canton du Jura. Les villages de Courroux, Courcelon et de Soyhières ont connu des coupures de courant à la suite notamment de chutes de branches sur les lignes. Les BKW ont déployé des hommes sur place pour régler les différents problèmes. Un arbre est également tombé entre Porrentruy et Courchavon, ce qui a engendré la fermeture de la route durant un peu plus d’une heure. /fco