Un accident de la circulation est survenu dimanche après-midi entre Chevenez et Porrentruy. Pour une raison inconnue, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule dans une légère courbe à droite. La voiture a quitté la chaussée et a terminé sa course en s’immobilisant sur le toit. Aucun blessé n’est à déplorer. Le trafic a été perturbé pendant deux heures. /rch-comm