Trois concours pour rechercher les meilleurs étalons

Les meilleurs étalons seront mis en vitrine ces prochains jours dans le Jura. Les concours cantonaux de chevaux mis sur pied par les syndicats chevalins et le Service de l’économie rurale auront lieu les 5 et 12 mars. Une septantaine de sujets franches-montagnes et un demi-sang sont inscrits pour ces deux journées. La manifestation est l’occasion pour les éleveurs de voir et de choisir, dans une large palette, les étalons les mieux adaptés à leurs juments pour faire naître des poulains de qualité.

La première journée de concours se déroulera le jeudi 5 mars à 9h30 à Glovelier (place du Café de la Poste) et à 13h15 à Chevenez (manège). La deuxième est programmée le jeudi 12 mars à 13h15 à Saignelégier (halle-cantine, par mauvais temps au manège). /comm-alr