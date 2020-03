Cancer du côlon : l’importance du dépistage

Une campagne pour encourager le dépistage du cancer du côlon. Un programme a été lancé depuis près d’une année dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. Il permet aux femmes et hommes entre 50 et 69 ans de se faire dépister à l’aide d’un test de recherche de sang occulte dans les selles. Un test qu’il convient de répéter tous les deux ans.

L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE lance une campagne pour sensibiliser la population et promouvoir ce programme. Elle rappelle que le contrôle est nécessaire même sans symptômes particuliers, ni facteurs de risque. /comm-mwi